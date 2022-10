Arbitri & Arbitri – Francesco Cosso dirige Napoli-Bologna

Francesco Cosso è l’arbitro di Napoli-Bologna, gara valevole per la decima giornata di Serie A

Francesco Cosso, nato a Reggio Calabria il 31 maggio del 1988, Inizia ad arbitrare nel 2004 arrivando in Lega Pro nel 2017. Nel 2021 viene promosso in C.A.N. A-B, fa il suo esordio in Serie B il 27 agosto dello stesso anno nella partita Pisa-Alessandria, vinta per 2-0 dai toscani. Il 6 febbraio 2022 debutta in Serie A, in occasione dell’incontro Bologna-Empoli, terminato 0-0. Nella stessa stagione dirige anche Empoli-Torino, terminata 1-3 in favore degli ospiti. Nell’annata in corso è stato il fischietto di una sola gara di Serie A, Spezia-Sassuolo 2-2 del 27 agosto 2022.

I precedenti di Cosso con il Napoli

Sarà la prima direzione in Serie A di Cosso con il Napoli.

I precedenti di Cosso con il Bologna

l’unico precedente del fischietto di Reggio Emilia con il Bologna appartiene alla scorsa stagione, ossia il pareggio 0-0 contro l’Empoli del 6 febbraio 2022.

Fonte foto: aia-figc.it

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret: “É un grande momento per noi. Siamo uniti e lottiamo l’uno per l’altro”

Napoli da record: primo club a segnare 10 gol in Europa all’Ajax

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Wwf: ‘distrutto il 69% della fauna selvatica in 50 anni’