Visite in corso per Demme, oggi si valuterà se procedere o meno con l’intervento

Infortunio Demme, oggi alla Clinica Villa Stuart per valutare se procedere con l’intervento.

L’infortunio di Demme ha causato non pochi problemi in squadra, oggi un incontro a Villa Stuart per decidere se operare o meno.

A tal proposito Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della SSC Napoli, sul proprio profilo Twitter ha lanciato una notizia in merito alla situazione di Diego Demme: “Demme: consulto a Roma presso la Clinica Villa Stuart. Si valuterà dopo il consulto se procedere o meno con l’intervento chirurgico”.

Demme: consulto a Roma presso la Clinica Villa Stuart. Si valuterà dopo il consulto se procedere o meno con l’intervento chirurgico — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) July 28, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Vecino-Napoli, spunta una richiesta ben precisa fatta dal giocatore

UFFICIALE – Consiglio Federale: green pass obbligatorio per atleti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: autorità tedesche anticipano chiusura concerto Nena