Il potere seduttivo di Fabian su Barcellona e Real Madrid, ADL lo blinda

Fabian Ruiz rapisce il cuore di Barcellona e Real Madrid, ma De Laurentiis lo blinda.

Il futuro ancora incerto di Fabian Ruiz è argomento all’ordine del giorno, ma De Laurentiis ci pensa.

Il Corriere dello Sport focalizza sul futuro di Fabian Ruiz, a quanto pare De Laurentiis, – se non dovesse ricevere un’offerta appetibile -, non è intenzionato a privarsi del suo gioiello, che al momento è un valore aggiunto per Luciano Spalletti: “Il mercato è perfidamente nascosto tra le pieghe di una crisi internazionale, appartiene a chiunque, e però Fabian Ruiz ha un proprio potere seduttivo che potrebbe scuotere il Real Madrid e il Barcellona, ognuna con le proprie preoccupazioni, ormai problema condiviso.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Vecino-Napoli, spunta una richiesta ben precisa fatta dal giocatore

UFFICIALE – Consiglio Federale: green pass obbligatorio per atleti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: autorità tedesche anticipano chiusura concerto Nena