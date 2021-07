Fabian potrebbe rimanere, si accettano solo offerte appropriate

Il futuro di Fabian Ruiz è incerto, il centrocampista non sarà svenduto e sarà ceduto solo ad offerte appropriate.

Fabian Ruiz non sarà svenduto e non sarà costretto a restare.

Il futuro di Fabian Ruiz è incerto, il giocatore non sarà svenduto, tuttavia non è detto che resti, laddove il club ricevesse delle offerte appropriate. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: “Il Napoli in passato ha già dato, rinunciando a cedere Allan e Koulibaly, ma tutt’ora non è consentito permettersi ulteriori lussi. Inoltre c’è un soglia sotto la quale è vietato scendere: cinquanta milioni di euro, altrimenti l’oro può brillare comodamente in mezzo al campo”.

