Il Napoli vince a Salerno, ma Mertens e Lozano non convincono del tutto

Il Napoli porta a casa altri tre punti, ma la prestazione di Dries Mertens ed Hirving Lozano non è stata molto convincente.

Il Napoli ha battuto la Salernitana per 0-1 grazie ad una rete di Piotr Zielinski. Nonostante i tre punti e la vetta della classifica, alcuni giocatori non hanno convinto del tutto. Parliamo dei due attaccanti azzurri Dries Mertens ed Hirving Lozano.

Ecco a tal proposito cosa riporta il quotidiano Repubblica:

“Mertens almeno ora non è funambolico, insospettabile bomber di allora. Si comprende la scelta di un attacco con Politano, Mertens, Lozano, ma non si condivide, visti anche gli esiti. Questo tridente surreale si dissolve dopo un’ora, quando con la lucidità di sempre Spalletti ammette la delusione. Ritira due dei tre attaccanti-piuma. Lozano per manifesta inferiorità al livello della sfida, Mertens perché 34 anni e mezzo dopo una lunga assenza pesano come pietre. In un’ora si nota l’assenza di Osimhen più di quanto sia evidente la sua presenza quando gioca.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, giorno di riposo per gli azzurri: domani la ripresa degli allenamenti

Zazzaroni accusa gli arbitri: “Non si capisce più nulla, sono in confusione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giappone, premier Kishida annuncia vittoria alle elezioni