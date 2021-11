Salernitana-Napoli, arriva una critica per la squadra di Spalletti

I giornalisti di TuttoSalernitana.com analizzano il derby tra Salernitana e Napoli.

Il giorno dopo il derby campano e la conseguente vittoria del Napoli, i giornialisti di TuttoSlernitana.com analizzano bene il match. Essi ci tengono a specificare che gli azzurri hanno molto sofferto durante la sfida, nonostante la vittoria finale.

“Pur schierandosi con alcuni calciatori che non erano titolari nemmeno in serie B, il Napoli ha sofferto tantissimo e ha vinto con l’unico tiro in porta della gara nato da una serie di rimpalli e dall’ennesimo errore di un Belec che, probabilmente, avrebbe bisogno di accomodarsi un pochino in panchina. Gli errori del portiere iniziano ad essere tanti, alla classifica mancano punti preziosi e c’è un Fiorillo esperto, che scalpita e che certo potrebbe dare qualche garanzia in più soprattutto ora che la retroguardia, nei singoli, conferma di non essere affatto scarsa.“

