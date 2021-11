Bruscolotti su Salernitana-Napoli: “Ribery protagonista di una brutta scena”

Giuseppe Bruscolotti ha parlato del comportamento di Ribery durante Salernitana-Napoli.

Giuseppe Bruscolotti, ex Capitano del Napoli, ha parlato di Franck Ribery. L’argomento specifico è stato il suo comportamento durante Salernitana-Napoli. Secondo l’ex giocatore quello dell’attaccante francese non è stato per nulla un bel comportamento.

“Durante Salernitana-Napoli ho visto una brutta scena che è capitata più volte allo Stadio Arechi e che ha per protagonista Ribery. È inconcepibile vedere un campione del genere fare quelle messe in scena. Certi comportamenti si sono anche ripetuti. Sarebbe statp meglio se fosse rimasto a casa. Ormai è la brutta copia di ciò che era.”

