UFFICIALE – Napoli, una giornata di stop per Koulibaly

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, salterà la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona.

Durante il derby tra Salernitana e Napoli, Kalidou Koulibaly ha rimediato un cartellino rosso. Di conseguenza il giocatore non potrà scendere in campo contro l’Hellas Verona, il prossimo avversario del Napoli in campionato. Tuttavia si tratta dell’unico turno di stop del difensore senegalese. Questa è stata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo, comunicata nella giornata di oggi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bruscolotti su Salernitana-Napoli: “Ribery protagonista di una brutta scena”

Il Napoli continua a studiare il profilo di Bremer: arriva una conferma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giappone, premier Kishida annuncia vittoria alle elezioni