Victor Osimhen è stato ufficialmente inserito nella lista della Nigeria per la Coppa d’Africa.

Osimhen è in attesa dell’ok da parte dei medici per poter allenarsi, e quindi scendere in campo, insieme con i compagni. Intanto continua ad allenarsi con l’ausilio della maschera in carbonio. Il post Instagram della Federazione nigeriana:

https://www.instagram.com/p/CX57wkzrWER/?utm_source=ig_web_copy_link