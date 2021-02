Genoa-Napoli, Gattuso protagonista di un bel gesto a fine partita

Riccordo Re, giornalista Sky Sport, ha raccontato un episodio curioso che ha visto protagonista il tecnico del Napoli

Riccordo Re, inviato della redazione di Sky Sport, ha raccontato un episodio curioso arrivato alla fine di Genoa-Napoli. Tramite il proprio profilo Twitter, il giornalista ha spiegato:

“Quando un allenatore perde, soprattutto dopo una buona prestazione della squadra, è già tanto ti saluti. Ieri a fine intervista Gattuso, certamente non felice, saluta e si volta per andar via. Poi torna indietro per ringraziare e dare ‘il gomito’ a cameramen e fonico: <<buon lavoro>>“.