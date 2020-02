Napoli, rinnovo Mertens: Gattuso spinge per avere ancora il belga

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul futuro di Dries Mertens.

Nubi che si alternano a schiarite: quale sarà il futuro prossimo del belga? Ha il contratto in scadenza, quindi a giugno sarebbe libero di accasarsi dove meglio crede a parametro zero. Inter e Roma sono i club italiani che più di ogni altro lo stanno corteggiando, a lui non dispiacerebbe strappare un vantaggioso, ultimo contratto all’estero. Senza per questo, però, sbattere la porta in faccia al Napoli: indicato come uno dei capi della rivolta, veniva dato per sicuro partente. Il modo con il quale si è rimesso al servizio della squadra ha ammorbidito i toni e dalla sua parte si è nettamente schierato Gattuso: l’allenatore spinge per trattenerlo a tutti i costi ammesso che sia ancora lui a guidare il Napoli dalla panchina.

