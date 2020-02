Nuovo caso per Balotelli: vittima di un ricatto hot!

Balotelli vittima di ricatto. Una diciottenne gli ha chiesto 100.000 € per non denunciarlo di violenza sessuale. La ragazza avrebbe avuto una relazione con lui quando era minorenne, mentendogli sull’età. Balotelli ha sporto denuncia e la Procura di Vicenza ha chiuso le indagini.

Mario Balotelli vittima di un ricatto hot. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, una 18enne ha tentato di ricattare l’attaccante del Brescia Balotelli chiedendogli 100.000 euro per non denunciarlo per violenza sessuale. La ragazza avrebbe avuto una relazione con l’attaccante da minorenne quando ‘SuperMario’ militava nel Nizza, mentendo al calciatore riguardo alla propria età fin dal primo momento. L’ex Milan e Inter non ha però ceduto al ricatto e ha subito sporto denuncia ai carabinieri, con la Procura di Vicenza che ha già chiuso le indagini.

