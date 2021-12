Spavento per Adam Ounas, rapinato nei pressi della sua abitazione

Adam Ounas ha subito una rapina.

Terrore per Ounas, rapinato in casa, ecco quanto riportato dall’edizione online Repubblica sull’accaduto:

“Un bandito con il volto coperto da un casco e da una mascherina lo ha seguito fin sotto casa, nel quartiere residenziale di Posillipo e, minacciandolo con una pistola, lo ha costretto a consegnare soldi e un orologio di valore. La rapina è avvenuta in tarda mattinata, attorno alle 13 e 30 dopo l’allenamento di Castelvolturno svolto con i compagni. Il calciatore è stato convocato nonostante lo choc da Spalletti per la sfida con i rossoneri, ma prima ha parlato con gli investigatori, denunciando nei dettagli l’accaduto. Nel pomeriggio Ounas è partito regolaremente con la squadra per Milano. Sul raid indagano gli agenti della squadra mobile guidata da Alfredo Fabbrocini.”