Calciomercato Napoli, sondaggio per Nico Elvedi del Borussia Moenchengladbach.

Nico Elvedi, nome seguito dalla dirigenza azzurra.

Il Napoli ha bisogno di un nuovo centrale per sostituire Kostas Manolas. In queste settimane, il Napoli ha sondato un calciatore svizzero del Borussia Moenchengladbach, il Borussia non intende far partire in prestito a gennaio e chiede circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.