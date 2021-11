Napoli, report allenamento: terapie per Ounas, ritorna Lozano

La SSC Napoli rende noto la seduta di allenamento odierna della squadra.

Anche nella giornata di oggi la SSC Napoli è scesa in campo al Konami Training per prepararsi al meglio per la sfida contro l’Inter, in programma nella giornata di domani allo Stadio San Siro. La SSC Napoli ha informato tutti i tifosi circa la seduta di allenamento effettuata dalla squadra.

Da sottolineare soprattutto che Hirving Lozano è ritornato in gruppo dopo aver terminato gli impegni con la sua Nazionale. Adam Ounas invece si è sottoposto ad una seduta di terapie.

