Insigne, per il rinnovo la Champions può essere decisiva

La qualificazione in Champions League può essere un fattore nel rinnovo di Insigne

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il rinnovo di Lorenzo Insigne il fattore Champions può essere decisivo. In caso di qualificazione degli azzurri, gli introiti derivanti dalla qualificazione al massimo torneo europeo per club potrebbe dare una svolta alla trattativa. Al momento la distanza tra il club e il capitano è di circa 1,5 milioni di Euro, anche se le trattative continuano. Insigne al momento ha un offerta importante da Toronto, che ha offerto cifre importanti. L’Inter resta alla finestra a guardare gli sviluppi, in caso di mancato accordo con il Napoli, cha ha comunque la priorità su tutti, Marotta potrebbe fare un tentativo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pandev: “Napoli? Sbagliai ad andare via per giocare di più”

UFFICIALE – Matteo Politano positivo al Covid-19

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terremoti: due scosse in provincia di Cosenza