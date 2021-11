Pandev: “Napoli? Sbagliai ad andare via per giocare di più”

Pandev ritorna sul suo addio al Napoli

L’ex attaccante del Napoli Goran Pandev ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, dove è tornato a parlare del suo addio alla maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Forse non avrei dovuto lasciare il Napoli. Fui precipitoso dopo il cambio tra Mazzarri e Benitez. Volevo giocare di più e accettai l’offerta del Galatasaray. Per fortuna ho fatto in tempo a tornare in Italia, grazie al Genoa. Il Napoli vincerà lo scudetto? Penso di sì. Hanno la società, la squadra, l’allenatore, l’ambiente. Glielo auguro”.

