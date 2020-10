I convocati di Gattuso per Real Sociedad-Napoli: Bakayoko ce la fa

Real Sociedad-Napoli, i convocati di Gennaro Gattuso

Ultime notizie calcio Napoli – I convocati di Gattuso per Real Sociedad-Napoli. Di seguito l’elenco dei convocati del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League in programma domani sera:

I convocati:

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne

