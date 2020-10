Ciro Venerato: “Il rinnovo di Gattuso è da riformulare, parti ancora distanti”

Ciro Venerato, giornalista della redazione di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando, tra le altre, del rinnovo di Gattuso con il Napoli:

“Nella giornata di ieri c’è stato un colloquio tra De Laurentiis e Gattuso: il Presidente spinge per cambiare le basi di un accordo che invece sta benissimo a Gattuso, ovvero il biennale secco di 2 milioni senza clausole. Il patron azzurro vorrebbe tenere il mister calabrese non solo per i prossimi 2 anni ma anche per 3-4. Il pensiero di De Laurentiis, però, non convince pienamente Gattuso; il tecnico azzurro vorrebbe capire se la cosa è migliorativa o meno. Credo che oggi i due stiano discutendo sul nuovo formato contrattuale e si saranno detti di fare un passo indietro sul vecchio accordo, o magari si andrà avanti verso un rinnovo ma su basi contrattuali diversi, pluriennali”.

