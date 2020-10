Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport: “Quello su Lozano non è mai rigore”

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Giacomelli è stato disastroso. Non è stato aiutato dal Var, compensando con compensazioni assurde. Quello di Lozano non era rigore, già aveva perso quel pallone. I rigori così non si danno più, lo ha detto anche Rizzoli. Gli arbitri devono valutare la disponibilità del pallone, io la penso così.

Brutalmente, dico che il Napoli può non metterci un impegno severo in Europa League, per avere speranze di vincere il campionato, anche perché quest’anno ha anche una rosa ampia”.

