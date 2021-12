Osimhen pronto al rientro per metà gennaio, tutto dipenderà dalla Nigeria

Il rientro di Osimhen si avvicina

Victor Osimhen potrebbe presto tornare in campo dopo il brutto infortunio di San Siro, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport l’attaccante azzurro potrà tornare disponibile a gennaio. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Si tratta di una protezione provvisoria che dovrà utilizzare fino a martedì, quando gli sarà recapitata quella definitiva in carbonio e grazie alla quale potrà lavorare con il resto della squadra, partecipando anche alle partite in famiglia e senza temere i colpi che potrebbe ricevere sul volto. Con un minimo di cautela si può immaginare che Osimhen possa tornare a giocare una partita a metà gennaio, presumibilmente per la sfida contro il Bologna e sempre se la Nigeria non deciderà di convocarlo comunque per la Coppa d’Africa”.

