Milan-Napoli, emergenza difesa per Spalletti. Di Lorenzo dirottato a sinistra

Milan-Napoli, Spalletti fa fronte all’emergenza difesa

Milan-Napoli in programma stasera alle 20:45 allo stadio Meazza, sarà una sfida importante per entrambi le compagini per le ambizioni di alta classifica. Spalletti è costretto a fronteggiare una vera e propria emergenza difensiva, avendo uomini contanti tra infortuni e cessioni. In porta confermato Ospina, così come la coppia centrale che sarà formata da Rrahmani e Juan Jesus. Sugli esterni Di Lorenzo verrà schierato a sinistra per sostituire Mario Rui, a destra ci sarà Malcuit. A centrocampo torna titolare Anguissa, che sarà affiancato da Demme. Mertens sarà la punta centrale, alle sue spalle ci sarà il terzetto formato da Politano, Elmas e Zielinski.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen pronto al rientro per metà gennaio, tutto dipenderà dalla Nigeria

Spavento per Adam Ounas, rapinato nei pressi della sua abitazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La specie umana si estinguerà, ma quando?