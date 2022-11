Verona-Juve: bianconeri vittoriosi e rigore non dato all’Hellas

Clamoroso episodio arbitrale in Verona-Juve

Vittoria sofferta per la Juventus. I bianconeri vincono sul campo del Verona per 0-1, rete al 60′ di Moise Kean. Un episodio però risalterà in negativo e farà sicuramente discutere: al minuto 75, in area di rigore bianconera, Danilo colpisce di mano la conclusione dalla distanza di Miguel Veloso deviata da Dawidowicz. L’arbitro Di Bello non fischia il penalty, decisione che non viene cambiata nemmeno dal Var.

Fonte foto: Twitter @juventusfc

