Udinese, il report dell’allenamento in vista del Napoli

L’Udinese sta preparando la sfida in trasferta contro il Napoli, di seguito ecco il report dell’allenamento dei friulani.

Mancano due giorni alla sfida tra Napoli ed Udinese. Il club friulano si sta preparando al meglio per la sfida. La Società bianconera ha dunque pubblicato il report della seduta di allenamento odierna.

“Allenamento mattutino quest’oggi per i bianconeri con i giocatori maggiormente utilizzati a La Spezia protagonisti di un lavoro aerobico. Per gli altri elementi seduta tecnico tattica con esercitazioni e partite a campo ridotto. Domattina in programma la rifinitura e poi la partenza per Napoli.”

Fonte foto: Instagram, @udinesecalcio

