Baldanzi piace al Napoli, Giuntoli potrebbe considerarlo presto

Secondo Sport Mediaset il Napoli avrebbe notato in maniera positiva il centrocampista dell’Empoli Tommaso Baldanzi.

Il Napoli di Luciano Spalletti sarebbe interessato al giovane Tommaso Baldanzi. Per questo motivo il Direttore Sportivo della Società Cristiano Giuntoli potrebbe pensare di portarlo in maglia azzurra per la prossima stagione.

Ecco quanto riportato:

“Promosso a pieni voti sia in fase di costruzione, sia in quella difensiva a uomo su Lobotka, Baldanzi ha convinto Giuntoli, che ci sta pensando in vista della prossima stagione.”

Fonte foto: Instagram, @

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kvaratskhelia, telefonata con il suo agente per decidere il futuro

Napoli-Udinese, previsione tattica e probabili formazioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caro bollette: parroco spegne luci campanile in Sardegna