Kvaratskhelia, telefonata con il suo agente per decidere il futuro

Grazie al suo grande impatto con la Serie A, Khvicha Kvaratskhelia ha attirato su di se le attenzioni di molti club tra cui quelli della Premier League. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il georgiano negli ultimi giorni ha parlato con il suo agente di tutto ciò che sta accadendo. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Kvaratskhelia ha smaltito il post-furto dei giorni scorsi. Ha lasciato la casa in provincia e si è trasferito in città dove momentaneamente vive ancora in albergo. Si sta prendendo del tempo per riflettere, per scegliere la soluzione migliore per il suo futuro. Anche perché quello è scritto tutto a tinte azzurre. Ne ha parlato proprio in questi giorni con il suo agente che è venuto qui per una visita già programmata da tempo. Insieme hanno discusso del momento, certo, ma anche di quello che verrà dopo. Perché oramai è impossibile nascondere quel talento cristallino che settimana dopo settimana ha già fatto il giro del mondo. Tutti lo vogliono, soprattutto in Premier, ma per ora non si muove da Napoli. Il suo contratto è blindato e soprattutto lui qui sta bene”.

