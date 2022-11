Tele A – Fedele: “Dietro al Napoli il vuoto, per meriti e demeriti”.

Enrico Fedele, ex dirigente, ospite alla trasmissione ‘Fuorigioco’, è intervenuto per parlare della situazione attuale del campionato di Serie A: “Dietro al Napoli il vuoto! Sia per meriti del Napoli che per demeriti delle altre. Il Napoli può solo perderlo questo Scudetto, ma può perderlo esclusivamente suicidandosi!”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

