Divieto di alcol a Fuorigrotta per Napoli-Barça: multe fino a 500 euro

Corriere del Mezzogiorno – Divieto di alcol a Fuorigrotta, in occasione di Napoli-Barcellona: multe fino a 500 euro.

Napoli-Barcellona sarà una giornata alcol-free. Per ragioni di sicurezza è stato vietato il consumo e la vendita di bevande in contenitori di vetro e qualsiasi tipo di bevanda alcolica. Il divieto vige all’interno dell’impianto sportivo e in tutti gli esercizi di Fuorigrotta, in prossimità dello stadio. La regola durerà fino a ben due ore dopo del termine del match.

Per i trasgressori sono previste multe dai 25 ai 500 euro.

