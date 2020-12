Incontro Adl-Agnelli – All’ordine del giorno protocollo e diritti tv

Incontro Adl-Agnelli – Stando a quanto riportato dal tuttomercatoweb, i due presidenti si incotreranno a Firenze.

L’incontro tra Adl e Andrea Agnelli è in programma nelle prossime ore a Firenze. Sul tavolo gli argomenti saranno diversi, secondo il portale andranno dal protocollo COVID ai diritti televisivi. Il tema mercato sarà destinato agli addetti ai lavori ma Adl già in passato ci ha abituati a chiudere personalmente alcune trattative, non è del tutto da escludere un accordo per la cessione di Milik a gennaio.

