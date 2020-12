Globe Soccer Awards – Jorge Mendes miglior agente, CR7 migliore del secolo

L’organizzatore del Globe Soccer Awards, Jorge Mendes, vince il premio come “Agente del secolo”.

Si è tenuto da Dubai il Globe Soccer Awards, tra i premi assegnati quello di “Allenatore del secolo” che è andato a Pep Guardiola per quanto fatto con il Barcellona soprattutto e per la sua innovativa idea di calcio. Il titolo di “Agente del secolo” è rimasto in casa, è lo stesso ideatore ed organizzatore dal 2010 a vincerlo mentre il “Calciatore del secolo” è il suo assistito ma indiscusso campione portoghese Cristiano Ronaldo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Vaccino anti-Covid, per Vincenzo DeLuca: “È importante per vincere la battaglia”

VIDEO – Street art di Jorit a Quarto, la dedica è per Diego Armando Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB