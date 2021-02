Napoli, post partita di Marassi: i giocatori non hanno apprezzato le urla di Gattuso dalla panchina

Spunta un retroscena che se confermato potrebbe rendere l’atmosfera nell’ambiente ancora più tesa

L’edizione odierna di Repubblica scrive nella sua sezione dedicata allo sport di un retroscena che riguarda Rino Gattuso e la squadra del Napoli nel post partita del match del Marassi contro il Genoa, in cui gli azzurri hanno subito una sconfitta per 2-1.

Questo è quanto si legge:

“Dallo spogliatoio dopo la serataccia a Marassi sono filtrati soltanto dei malumori futili, legati alla feroce partecipazione emotiva con cui Ringhio vive le gare a bordo campo, trasmettendo ai giocatori più ansia che carica“

Il quotidiano inoltre si concentra anche sul futuro dell’attuale tecnico azzurro:

“Sul divorzio alla fine del campionato non ci sono più dubbi, i sondaggi effettuati per Juric e Italiano fanno già intravedere il target della prossima gestione, che avrà come punti fermi un budget ridotto per la campagna acquisti e il taglio (tra i 30 e i 40 milioni) drastico del monte ingaggi. Il presidente ha deciso di voltare pagina con un nuovo ciclo e sta scandagliando pure il mercato dei direttori sportivi”.

