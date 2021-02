Napoli: De Laurentiis incassa il sì di Benitez, ma non c’è l’accordo sulle tempistiche

Il presidente del Napoli vorrebbe che il tecnico spagnolo prendesse il posto di Gattuso in tempi brevi

Aurelio De Laurentiis ha già raccolto il sì di Rafa Benitez per tornare in panchina, a riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo però le volontà del presidente del Napoli e del tecnico spagnolo sarebbero differenti con quest’ultimo che vorrebbe evitare di subentrare a stagione in corso, mentre le esigenze di De Laurentiis richiedono una soluzione immediata. il quotidiano aggiunge che per questo motivo i due si sono aggiornati alla metà della prossima settimana. Le prossime due gare saranno di fondamentale importanza per il Napoli e per il futuro della panchina azzurra.

