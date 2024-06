Corriere dello Sport – Kvara, la società vola in Germania: si cerca svolta definitiva

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis vuole mettere fine a questa situazione di stallo e ha deciso di agire quanto prima. Il patron stesso, e non solo, potrebbe volare in Germania nei prossimi giorni.

“Adl ha rotto gli indugi: possibile a strettissimo giro un blitz del presidente in Germania insieme con il suo ds per incontrare l’entourage di Khvicha, agente e padre, e per provare a dare una svolta definitiva alla questione del rinnovo riducendo le distanze. Il Napoli ha dalla sua la forza di un contratto fino al 2027, certo, ma blindare Kvara con il sorriso fino al 2029, dopo i segnali di pace con il capitano, renderebbe perfetto l’inizio della nuovissima era”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Croazia-Italia, le formazioni ufficiali del match

Rinnovo Kvaratskhelia, i dettagli sul nuovo accordo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi