Corriere dello Sport – ADL incontra Giuffredi per parlare di Di Lorenzo: filtra ottimismo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione che riguarda il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Nella giornata di ieri, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato il suo agente, con il quale c’è stato un summit per chiarire la posizione della società e le intenzioni di Antonio Conte.

Il nuovo tecnico del Napoli considera Di Lorenzo incedibile, ma non solo, è considerato un vero e proprio perno, un pilastro fondamentale per la squadra. De Laurentiis e Giuffredi si rivedranno ancora oggi, per confermare e avvalorare la fiducia filtrata ieri.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

