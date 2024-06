Corriere dello Sport – Mario Rui in uscita: il Napoli pensa a Spinazzola

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Mario Rui. Secondo quanto trapelato, il portoghese avrebbe concluso qua la sua avventura con il Napoli, con la voglia di tornare nella sua città natale, e concludere la carriera calcistica lì. La società, intanto, ha messo nel mirino Leonardo Spinazzola, profilo molto apprezzato da Antonio Conte. Giovanni Manna si è già messo in contatto con il suo agente, Davide Lippi, per il 31enne, esterno sinistro, considerato una vera e propria occasione di mercato.

Nella giornata di ieri, anche Sky Sport, ha riportato novità sul lungo summit avvenuto tra il Napoli e gli agenti di Leonardo Spinazzola. Non è stato ancora un incontro decisivo, ma le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per parlare dei primi aspetti contrattuali. Il vantaggio maggiore, è che non bisognerà passare dalla Roma, visto che il giocatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

