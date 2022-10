La Gazzetta dello Sport – Napoli, Psg e Real uniche squadre imbattute in Europa.

Oggi il quotidiano fa presente un dettaglio da non sottovalutare, perché il Napoli è pronto a competere con due big della Champions League, ovvero Paris Saint-Germain e Real Madrid. A quanto pare, secondo una semplice statistica, queste tre sarebbero rimaste le uniche squadre imbattute in Europa. Dunque, questo conferma l’incredibile stato di forma fisica e mentale del Napoli, che ha iniziato quest’anno in maniera sorprendente, portando a casa importati risultati.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

