Di Marzio: “Mertens? Ci sono i presupposti per arrivare a una definizione positiva. Su Anguissa…”

Mercato Napoli, parla Di Marzio

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’, in onda su Canale 8. Ecco le sue parole:

“Su Mertens: “Per quello che concerne il rinnovo del belga, dipenderà molto dalle strategie di Aurelio De Laurentiis. La gente stravede per Mertens, mi dispiacerebbe se non si arrivasse a un accordo e si interrompesse questa lunga storia d’amore. Ci sono i presupposti per arrivare a una definizione positive”.

“Su Anguissa: “Il centrocampista ha fatto molto bene e può essere riscattato per appena 15 milioni di euro. In giro per l’Europa non si vedono calciatori di quel livello cedibili a una cifra così bassa. Tanto dipenderà anche dal futuro di Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen, bisognerà capire che offerte arriveranno per questi calciatori”.