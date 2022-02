Di Marzio: “Il Napoli passerà il turno in Europa League, Scudetto? Dico Inter”

L’esperto di mercato dice la sua sulla sfida europea tra Barcellona e Napoli

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’, in onda su Canale 8.

Queste le sue parole:

“Quale sarà la classifica finale del campionato? Dico Inter, Milan, Napoli, Juventus. Chi tra Barcellona e Napoli andrà avanti in Europa League? Il Napoli passerà il turno contro il Barcellona. Penso che gli spagnoli non siano l’ultima squadra visto contro il Napoli. Il Barcellona di oggi è fattibile dal Napoli quindi credo che il Napoli abbia tutte le possibilità per passare il turno”.

