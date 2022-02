Formazione Barcellona-Napoli: è tempo di modifiche per Spalletti

Il quotidiano Il Mattino riporta qualche anticipazione rispetto la probabile formazione del Napoli contro il Barcellona.

È tempo di Europa League per il Napoli, che dopo il pareggio contro l’Inter deve volare a Barcellona per disputare i sedicesimi di Europa League. Proprio riguardo la sfida che avrà luogo giovedì. il Mattino rivela qualche anticipazione rispetto alla probabile formazione azzurra.

“A Barcellona Spalletti ha in mente qualche cambiamento. Diciamo, tre o quattro rispetto all’Inter. Per esempio: dopo i 7 minuti (più recupero) di Mertens con l’Inter, è proprio il belga quello che più di tutti vuole la maglia da titolare al Camp Nou. E che molto probabilmente la troverà. Forse al posto di Zielinski, più che di Osimhen. Ipotesi, idee, valutazioni in corso: di sicuro, spazio ad Anguissa e a Meret.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sabatini: “Ospina esce con i piedi davanti, ma come fai a parare così?”

UFFICIALE – Ronald Araujo si fa male, rischia di saltare la sfida contro il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cantieri e incidenti, domenica di code su nodo autostrade Ligure