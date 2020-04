Conte: “In Italia non si era mai registrato un intervento simile”

L’edizione online di Libero Quotidiano riporta i principali passaggi del presidente Conte e del ministro Gualtieri:

“Una enorme potenza di fuoco per assicurare liquidità”. Giuseppe Conte, al termine del CdM, annuncia le misure del 6 Aprile, l’ultimo per arginare l’emergenza coronavirus e soprattutto impostare la “Fase 2”, quella della graduale riapertura delle attività economiche.

“Stiamo lavorando a provvedimenti di più ampia prospettiva, confidiamo che Pasqua possa diventare il momento in cui la curva epidemica diventi sempre più sotto controllo, se non discendente, per proiettarci in una fase che ci consentirà una nuova primavera” e di “ripartire con forza, recuperando il terreno perduto e di risollevarci dalle macerie”. E dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri arrivano i numeri: dallo Stato arriverà “una garanzia poderosa per preservare il nostro sistema produttivo a superare questo momento difficile”, attraverso “30 miliardi a sostegno di queste garanzie” verso le imprese. “L’intervento più poderoso nella storia d’Italia”, lo ha definito Conte.