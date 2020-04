Coronavirus, possibile svolta? Arriva il vaccino-cerotto

Risposta definitiva dopo l’estate

Il ricercatore italiano Andrea Gambotto è intervenuto in collegamento telefonico alla trasmissione L’aria che tira, ha parlato del vaccino-cerotto che attualmente è in fase di progettazione negli Stati Uniti e al quale lui stesso sta partcipando. Ecco quanto dichiarato: “Lo si può applicare da soli e ci vorrà molto meno vaccino per somministrarlo. Dopo l’estate dovremmo avere i primi dati. È un vaccino che funziona attraverso una proteina che il virus usa per entrare nelle cellule. Quindi il vaccino è una porzione del virus che noi studiamo in laboratorio”. Il dispositivo sarebbe composto 400 minuscoli aghi e andrebbe applicato sulla schiena o sul braccio. Attualemnte è stato sperimentato sui topi con risultati positivi, e nei prossimi mesi potrebbe partire anche la sperimentazione umana.

Napoli, forte interesse per Vertonghen del Tottenham

Venezia, Antonio Vacca positivo al covid 19

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Dato importante: rispetto a ieri, quasi mille “positivi” in meno

Chiariello: ”Cairo riesce a dettare una linea editoriale così potente da far scrivere questo alla Gazzetta?”

Napoli: Mertens deve essere trattenuto. Vázquez – Ruiz? Può essere un’idea del Real Madrid

Riunione Lega Serie A: raggiunto accordo club-giocatori per il taglio stipendi

Pagni: ‘’Questo è un anno zero. Il calcio dovrà riscrivere le regole. Napoli? Tornerà a vincere qualcosa con Gattuso’’

Calciomercato Napoli, il Milan fa sul serio per Milik: proposto Kessie in cambio

Tommasi dell’AIC: “Il calcio italiano rischia di chiudere qui: alcuni club non riusciranno ad iscriversi piu”

Prot. Civile, Borrelli:”Fase due? La data è il 13 Aprile”

CONTENUTI EXTRA

Fiorello: “Bernardo Cherubini era animatore come me, mi ha presentato Jovanotti e Cecchetto”

Assunzione 4500 prof, posti da Quota 100

Positive 11 suore in convento Porano