Onofri:”Prima dello stop il Napoli stava facendo bene”

Claudio Onofri. opinionista televisivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha analizzato il cammino del Napoli dopo l’arrivo di Gattuso in panchina. Ecco quanto dichiarato: “Capisco le belle giornate, ma adesso dobbiamo rimanere ancora in casa per superare questa emergenza Coronavirus. Dobbiamo fare uno sforzo per provare a contenere il disastro economico che ci sarà dopo in tutti gli ambiti. Il campionato? Vedremo che succederà. Gravina ha parlato anche di stagione che può finire ad ottobre. Non dimentichiamo mai che il calcio è molto importante per l’economia del paese. Genoa e Napoli stavano andando bene prima dello stop forzato migliorando la classifica. Il Genoa è migliorato tantissimo con Nicola, il Napoli è tornato in una posizione di classifica importante con Gattuso”.

