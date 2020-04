Buono spesa Napoli – Info e lista degli esercizi commerciali

Sopralluogo del consigliere comunale Andrea Santoro (Fdi) stamane al padiglione 6 della Mostra d’Oltremare, dove sono stoccate le derrate alimentari per le famiglie in difficoltà. «Era doveroso – ha spiegato Santoro – andare a verificare la situazione. Innanzitutto ho riscontrato una grande professionalità ed un gran senso del dovere da parte dei lavoratori della Napoliservizi così come dei volontari della Protezione Civile. Al mio arrivo erano pronti i primi 100 cestini di prodotti alimentari che da oggi sono consegnati a domicilio dei cittadini che hanno chiamato il numero 081795.55.55. Sulle modalità di consegna ci sono però alcuni aspetti da mettere a punto, a cominciare dalla necessità di scortare gli operatori con una pattuglia della Municipale. L’arrivo di questi furgoni carichi di prodotti in alcune zone più difficili può creare momenti di forte tensione. Ci sono poi una serie di note dolenti. Innanzitutto la quantità degli alimenti è davvero poca, può accontentare 300 o 400 famiglie. Inoltre i mezzi a disposizione per le consegne sono insufficienti, solo quattro furgoncini di Napoliservizi non bastano per garantire tempestivamente le consegne. Sarebbe il caso di mettere a disposizione tutte le auto del Comune per questo tipo di attività. Non sono mancate scoperte antipatiche, tipo qualche prodotto (pochi per fortuna) scaduto a gennaio scorso. Voglio augurarmi che i donatori prestino una maggiore attenzione in futuro. Per fortuna i volontari della Protezione Civile se ne sono accorti in tempo scartando i prodotti scaduti.Mancano inoltre celle frigorifere per conservare i prodotti ortofrutticoli, che rischiano di andare presto in deperimento. Di tutto questo ho informato l’amministrazione comunale con spirito di collaborazione».