Napoli, Gattuso: “Siamo pagati per giocare, ma c’è paura per domani”

Gattuso, allenatore del Napoli, è preoccupato per la gara contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è preoccupato per la gara contro l’AZ Alkmaar di domani sera al San Paolo, dopo le note vicende legate al covid-19 che hanno riguardato da vicino gli olandesi. Ecco quanto detto dal mister azzurro ai microfoni di Sky Sport:

“Se vi dicessi che non sono preoccupato per la partita di domani sera contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar, sarei un ipocrita. Ci siamo passati tre settimane fa quando incontrammo il Genoa. La mia idea è che siamo pagati per fare questo lavoro, andare in campo e giocare. L’Europa League deve rappresentare la fatica che abbiamo fatto lo scorso anno per conquistarla. Ma comunque c’è paura, temo di perdere altri giocatori per covid”.

