Napoli, Calciomercato: sfuma Deulofeu, un’altra italiana su di lui

Le mancate cessioni in attacco costringono il Napoli a rinunciare a Gerard Deulofeu

Lo riporta il Corriere dello Sport

Sfuma un obbiettivo del mercato azzurro. Gerar Deulofeu, ex Milan e Watford, non approderà in azzurro, lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo quanto si legge sul quotidiano lo spagnolo non sarà un nuovo giocatore di Gattuso. Il Napoli l’aveva bloccato, ma le mancate cessioni degli esuberi in attacco hanno bloccato definitivamente l’affare. Il giocatore ora pare essere diretto alla Fiorentina, con i viola (interessati anche a Callejon ed El Shaarawy) che lo vorrebbero come sostituto di Chiesa.

