Fedele: “Se la Juve gioca come contro la Roma, il Napoli può giocare in dieci”

Fedele su Juve-Napoli

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima gara che devono affrontare gli azzurri contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni a Televomero:

“Se la Juve gioca come ha giocato contro la Roma, il Napoli può anche giocare in dieci. Se fossi stato un dirigente della Juventus avrei cacciato subito Pirlo, Tudor e Baronio. Far giocare una squadra senza regista, con un terzino destro a sinistra, con un esterno che non è un esterno, vuol dire veramente andare allo sbaraglio”.

