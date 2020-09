Venerato: “Se il Napoli cede Maksimovic, può arrivare a Midtsjo”

Venerato su Maksimovic e Llorente

Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando del mercato del Napoli ed in particolare di Maksimovic e Llorente:

“Il Napoli se riesce a dismettere Maksimovic più che Milik, il Napoli cederebbe il difensore al West Ham anche a 15 milioni se gli inglesi non dovessero prendere Rugani. Con i soldi di Maksimovic si potrebbe aprire la pista per Fredrik Midtsjo dell’AZ Alkmaar. Ieri offerta ufficiale di 7 mln dello Spartak Mosca ma il Napoli chiede 10 mln e punta sul rinnovo visto che il giocatore piace a Gattuso. Per Llorente testa a testa tra Spezia e Elche”.

