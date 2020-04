Venezia, Antonio Vacca positivo al covid 19

L’annuncio del club

Altro caso di contagio da coronavirus nel calcio italiano, è di queste ultime ore l’annuncio della positività di Antonio Vacca calciatore Napoletano attualmente al Venezia in serie B. A darne l’annuncio è stato lo stesso club Veneto attraverso un comunicato ufficiale : “Venezia FC informa che il calciatore Antonio Junior Vacca è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus-COVID-19. Attualmente Antonio Junior Vacca si trova in isolamento presso la sua abitazione. Le sue condizioni di salute sono migliorate poichè ad oggi il giocatore ha superato la fase sintomatica. La società nei prossimi giorni si adopererà per far porre in essere le misure necessarie di verifica sullo stato di salute degli altri tesserati e dipendenti”.

