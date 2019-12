Fedele: “Non parlatemi di Champions, sono molto preoccupato”

Fedele è sì contento del risultato ma si è detto molto preoccupato giudicando pessima la prestazione globale della squadra:

“Sono molto preoccupato, il Napoli mi ha molto. Alla fine è arrivata la vittoria ed è ciò che conta ma la prestazione è stata la peggiore. Ho un interrogativo da rivolgere a tutti: cosa avreste detto se fosse finita 1-1? Vi era piaciuta la prestazione prima del gol della vittoria? I giudizi cambiano con le vittorie ma non posso dimenticare quello che ho visto prima. Non riesco ad essere ottimista e parlare di scalate in classifica e qualificazione Champions.”