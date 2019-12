Silver Mele: “Il futuro del Napoli potrebbe essere già iniziato”

Tweet on twitter

Nel corso di “Ne parliamo il lunedì”, su Canale 8, il giornalista Silver Mele ha descritto il momento del Napoli dopo la vittoria contro il Sassuolo

Silver Mele si è soffermato maggiormente sulle decisioni prese dal patron azzurro De Laurentiis che si è confrontato con i dirigenti azzurri:

“Sono trascorsi due mesi terribili, i più difficili della gestione De Laurentiis. Il Napoli riesce a scrollarsi di dosso perplessità tattiche e paure. La vittoria di ieri sera non risolverà i problemi nell’immediato, ma tocca il gruppo nell’animo, proprio dove punta Rino Gattuso, alla sua indolenza. Anche questa volta il minuto 94 è stato decisivo, fatale col Parma e provvidenziale, con merito, a Sassuolo.

Il nuovo Napoli potrebbe essere nato proprio ieri sera, è molto probabile. De Laurentiis ha tenuto a rapporto i suoi dirigenti e non è detto che non siano state già prese importanti decisioni per il futuro del progetto.”

